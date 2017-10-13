Обзор: мансардные квартиры на эстонском рынке недвижимости

Уютная квартира в Палдиски

Фото: KV.EE

Дом начала прошлого века полностью реновирован в период с 2007 до 2012 года. Окна и крыша поменяны совсем недавно, установлен газовый котел. Квартире придает очарование балкон площадью 4,1 м2, который выходит во двор.

Стильная квартира в Пярну

Фото: KV.EE

Главная изюминка этой квартиры - два больших балкона, выходящих на обе стороны дома, так что с них можно любоваться как восходом, так и закатом. Площадь квартиры - 89 м2, и она занимает не только верхний этаж.

Реновированная квартира в Пярну

Фото: KV.EE

Эта славная квартира в районе Юлейыэ реновирована два года назад и подходит для покупки с целью последующей сдачи внаем.

Новая квартира в Вильянди

Фото: KV.EE

Квартира с продуманной планировкой, удобной для проживания. На первом этаже находится баня общего пользования, во дворе - детская площадка и площадка для гриля. С большой террасы на крыше открывается красивый вид на город. К каждой квартире прилагается кладовка и одно парковочное место.

Эксклюзивная квартира в центре Талинна

Фото: KV.EE

Эта просторная и светлая квартира занимает весь верхний, шестой этаж и вдобавок имеет террасу площадью 44,5 м2 с видом на Кадриорг.