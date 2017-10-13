Обзор: мансардные квартиры на эстонском рынке недвижимости

Жить под крышей предпочитают романтики, любящие не только красивые виды из окон, но и определенный комфорт. Kodu выбрал на страницах портала недвижимости KV.EE пять интересных мансард, которые ждут новых владельцев.
Уютная квартира в Палдиски
Фото: KV.EE
Дом начала прошлого века полностью реновирован в период с 2007 до 2012 года. Окна и крыша поменяны совсем недавно, установлен газовый котел. Квартире придает очарование балкон площадью 4,1 м2, который выходит во двор.
Стильная квартира в Пярну
Фото: KV.EE
Главная изюминка этой квартиры - два больших балкона, выходящих на обе стороны дома, так что с них можно любоваться как восходом, так и закатом. Площадь квартиры - 89 м2, и она занимает не только верхний этаж.
Реновированная квартира в Пярну
Фото: KV.EE
Эта славная квартира в районе Юлейыэ реновирована два года назад и подходит для покупки с целью последующей сдачи внаем.
Новая квартира в Вильянди
Фото: KV.EE
Квартира с продуманной планировкой, удобной для проживания. На первом этаже находится баня общего пользования, во дворе - детская площадка и площадка для гриля. С большой террасы на крыше открывается красивый вид на город. К каждой квартире прилагается кладовка и одно парковочное место.
Эксклюзивная квартира в центре Талинна
Фото: KV.EE
Эта просторная и светлая квартира занимает весь верхний, шестой этаж и вдобавок имеет террасу площадью 44,5 м2 с видом на Кадриорг.