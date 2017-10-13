Tesla отзывает 11 000 автомобилей

Отзыв касается электрокаров, выпущенных с 28 октября 2016 года по 1 сентября 2017-го. Согласно заявлению производителя, упомянутая проблема была выявлена самой компанией во время недавних тестов данной модели, при этом жалоб от владельцев таких авто не поступало, пишет Newsru.com.

Несмотря на это, в Tesla решили "в целях предосторожности" поменять кабели на заднем сидении отзываемых машин, а до тех пор владельцам Model X настоятельно рекомендовали не сажать одновременно двух взрослых пассажиров на заднее левое сидение и в центре салона.

В апреле этого года Tesla объявила об отзыве 53 тысяч Model X и Model S из-за выявленных в данных моделях проблем со стояночным тормозом. Годом ранее, в апреле 2016-го, Tesla отозвала 2,7 тысячи Model X в связи с возможным смещением кресел третьего ряда в случае ДТП.