Картина дня: дальнейшая судьба Рыйваса, предвыборный шабаш и подробности инцидента на пароме

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями пятницы.
Поиски пропавшей девочки увенчались успехом
Сегодня, 13 октября, в 11.30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что объявленная накануне в розыск десятилетняя Лаура Лийз из Таллинна найдена. Читайте далее...
Газета: видеозапись показывает, что пропавшая с парома женщина поговорила по телефону и прыгнула в воду
Во вторник пропавшая с находившегося на полпути из Рохукюла на остров Вормси парома женщина поговорила по телефону, и после этого сама прыгнула в воду. Читайте далее...
Ээрик-Нийлес Кросс назначен докладчиком ПАСЕ по Украине
Член эстонской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ээрик-Нийлес Кросс в четверг назначен на проходящим в Страсбурге заседании ПАСЕ докладчиком мониториногового комитета по Украине. Читайте далее...
Центристская партия близка к абсолютному большинству
За два дня до выборов обстановка в Таллинне напряжена до предела. А главный вопрос - сможет ли Центристская партия обеспечить себе в столице абсолютное большинство. Читайте далее...
Минсоцдел предлагает увеличить компенсацию на лечение зубов до 50 евро
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский направил Больничной кассе предложение поднять ставку компенсации на лечение зубов для взрослых с 30 евро до 50 евро в 2018 году, говорится в пресс-сообщении. Читайте далее...
Предвыборный шабаш: смотрите дебаты в записи!
В пятницу, 13-го, Rus.Postimees пригласил на дебаты ведущих русскоязычных политиков Эстонии. Среди гостей: председатель и три вице-председателя партий, депутаты Рийгикогу и президент Ассоциации малых и средних предприятий Эстонии (EVEA). Читайте далее...
Полиция задержала таксиста, подозреваемого в торговле наркотиками
Полиция задержала 51-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Читайте далее...
Страны Балтии и Польша по-прежнему против строительства "Северного потока-2"
Польша и страны Балтии выступают против строительства газопровода "Северный поток-2". Звучат призывы к переговорам с Россией. Юристы ЕС, однако, считают, что такие переговоры не входят в компетенцию Еврокомиссии. Читайте далее...
Таави Рыйвас: «Она считала, что я не обратил на это внимания и игнорирую ее»
В интервью Postimees вице-спикер парламента Таави Рыйвас признался, что мог перейти границу дозволенного во время вечеринки, которой завершилась его рабочая поездка в Малайзию, и пообещал подать прошение об отставке. Читайте далее...
В Швеции произошла стрельба: есть раненые
Неизвестный открыл стрельбу в центре города Треллеборга на юге Швеции, в результате несколько человек были ранены. Читайте далее...
Рыйвас ушел с поста вице-спикера Рийгикогу. Что будет дальше?
Последующие за отставкой Таави Рыйваса выборы нового вице-спикера Рийгикогу состоятся, очевидно, 23 октября, сообщил в пятницу председатель партии реформ Ханно Певкур. Читайте далее...
Пора задуматься о более экономичной машине? Таави Рыйвас потеряет в зарплате более тысячи евро
Таави Рыйвас, покидающий поста вице-спикера Рийгикогу в связи со скандалом после вечеринки в Малайзии, потеряет в зарплате более 1000 евро в месяц. Читайте далее...
Суд отправил в тюрьму клубного сердцееда, который сознательно заражал женщин ВИЧ
Харьюский уездный суд приговорил в пятницу к реальному сроку заключения мужчину, который был осведомлен о том, что заражен ВИЧ, но все равно вступил в незащищенные сексуальные контакты с несколькими женщинами. Читайте далее...
Больничная касса: предлагая пройти обследование на рак у людей пытались выманить деньги
Жителям Эстонии звонят представители частного предприятия и предлагали сдать на обнаружение скрытой крови для раннего выявление рака толстой кишки. Читайте далее...
В Маарду неизвестные пытались проникнуть в мэрию
В среду, 11 октября, в последний день предварительного голосования на выборах в органы местных самоуправлений у здания Маардуской горуправы произошел инцидент, в ходе которого двое неизвестных мужчин попытались проникнуть в помещение мэрии с предлогом «сюда приносят бюллетени с избирательных участков». Читайте далее...