Картина дня: дальнейшая судьба Рыйваса, предвыборный шабаш и подробности инцидента на пароме

Поиски пропавшей девочки увенчались успехом

Сегодня, 13 октября, в 11.30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что объявленная накануне в розыск десятилетняя Лаура Лийз из Таллинна найдена. Читайте далее...

Газета: видеозапись показывает, что пропавшая с парома женщина поговорила по телефону и прыгнула в воду

Во вторник пропавшая с находившегося на полпути из Рохукюла на остров Вормси парома женщина поговорила по телефону, и после этого сама прыгнула в воду. Читайте далее...

Ээрик-Нийлес Кросс назначен докладчиком ПАСЕ по Украине

Член эстонской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ээрик-Нийлес Кросс в четверг назначен на проходящим в Страсбурге заседании ПАСЕ докладчиком мониториногового комитета по Украине. Читайте далее...

Центристская партия близка к абсолютному большинству

За два дня до выборов обстановка в Таллинне напряжена до предела. А главный вопрос - сможет ли Центристская партия обеспечить себе в столице абсолютное большинство. Читайте далее...

Минсоцдел предлагает увеличить компенсацию на лечение зубов до 50 евро

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский направил Больничной кассе предложение поднять ставку компенсации на лечение зубов для взрослых с 30 евро до 50 евро в 2018 году, говорится в пресс-сообщении. Читайте далее...

Предвыборный шабаш: смотрите дебаты в записи!

В пятницу, 13-го, Rus.Postimees пригласил на дебаты ведущих русскоязычных политиков Эстонии. Среди гостей: председатель и три вице-председателя партий, депутаты Рийгикогу и президент Ассоциации малых и средних предприятий Эстонии (EVEA). Читайте далее...

Полиция задержала таксиста, подозреваемого в торговле наркотиками

Полиция задержала 51-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Читайте далее...

Страны Балтии и Польша по-прежнему против строительства "Северного потока-2"

Польша и страны Балтии выступают против строительства газопровода "Северный поток-2". Звучат призывы к переговорам с Россией. Юристы ЕС, однако, считают, что такие переговоры не входят в компетенцию Еврокомиссии. Читайте далее...

Таави Рыйвас: «Она считала, что я не обратил на это внимания и игнорирую ее»

В интервью Postimees вице-спикер парламента Таави Рыйвас признался, что мог перейти границу дозволенного во время вечеринки, которой завершилась его рабочая поездка в Малайзию, и пообещал подать прошение об отставке. Читайте далее...

В Швеции произошла стрельба: есть раненые

Неизвестный открыл стрельбу в центре города Треллеборга на юге Швеции, в результате несколько человек были ранены. Читайте далее...

Рыйвас ушел с поста вице-спикера Рийгикогу. Что будет дальше?

Последующие за отставкой Таави Рыйваса выборы нового вице-спикера Рийгикогу состоятся, очевидно, 23 октября, сообщил в пятницу председатель партии реформ Ханно Певкур. Читайте далее...

Пора задуматься о более экономичной машине? Таави Рыйвас потеряет в зарплате более тысячи евро

Таави Рыйвас, покидающий поста вице-спикера Рийгикогу в связи со скандалом после вечеринки в Малайзии, потеряет в зарплате более 1000 евро в месяц. Читайте далее...

Суд отправил в тюрьму клубного сердцееда, который сознательно заражал женщин ВИЧ

Харьюский уездный суд приговорил в пятницу к реальному сроку заключения мужчину, который был осведомлен о том, что заражен ВИЧ, но все равно вступил в незащищенные сексуальные контакты с несколькими женщинами. Читайте далее...

Больничная касса: предлагая пройти обследование на рак у людей пытались выманить деньги

Жителям Эстонии звонят представители частного предприятия и предлагали сдать на обнаружение скрытой крови для раннего выявление рака толстой кишки. Читайте далее...

В Маарду неизвестные пытались проникнуть в мэрию

В среду, 11 октября, в последний день предварительного голосования на выборах в органы местных самоуправлений у здания Маардуской горуправы произошел инцидент, в ходе которого двое неизвестных мужчин попытались проникнуть в помещение мэрии с предлогом «сюда приносят бюллетени с избирательных участков». Читайте далее...