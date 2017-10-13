Мужчина, избивший двух полицейских, два года находился в бегах: сегодня, наконец, наказание настигло его

Сегодня, 13 октября, Пярнуский уездный суд признал Владимира виновным в применении физической силы и насилии в отношении представителей власти, приговорив его к трем годам лишения свободы.

Согласно постановлению суда, ближайшие шесть месяцев Владимир точно проведет за решеткой. Оставшееся наказание не будет подлежать исполнению, если в течение трех лет он не совершит нового преступления. Во время испытательного срока виновный должен будет регулярно отмечаться у чиновника по криминальному надзору, пишет Postimees со ссылкой на Пярнуский уездный суд.

Владимира обвиняли в том, что в июне 2015 года в ходе домашней вечеринки он напал с кулаками на другого мужчину.

Примерно через час он набросился на улице на полицейского при исполнении. А именно, в тот момент патрульные полицейские проверяли находившегося за рулем Toyota Land Cruiser Владимира, который по собственному желанию вышел из машины.

Женщина-полицейский предложила Владимиру пройти тест на алкоголь, однако тот отреагировал странно - неожиданно бросил в мужчину-полицейского свою ветровку, которую держал его в руках. Несмотря на неоднократные предупреждения стражей порядка, Владимир ударил женщину-полицейского кулаком в лицо, в результате чего та потеряла равновесие и упала. Затем он продолжил бить лежащую на земле жертву ногами.

Чтобы воспрепятствовать дальнейшему избиению напарницы, полицейский предупредил Владимира, что в случае неподчинения будет использовать телескопическую дубинку. Его эти слова не впечатлили - агрессия продолжилась. Полицейский был вынужден ударить Владимира телескопической дубинкой, в результате чего тот переключился с лежащей на земле женщины-полицейского на мужчину-полицейского. Он избил его, а затем скрылся с места происшествия.

Через несколько дней Пярнуский уездный суд объявил Владимира в розыск и подал в Норвегию ходатайство о его выдаче. Спустя два года, в июне 2017 год, Владимир был задержан в Таллиннском аэропорту и в тот же день взят под стражу.