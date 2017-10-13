Больничная касса: предлагая пройти обследование на рак, у людей пытались выманить деньги

По сообщению Больничной кассы, звонившие могли утверждать, что речь идет о платной услуге, часть стоимости которой оплачивает Больничная касса. Эта информация не соответствует действительности. Участие людей, имеющих медицинскую страховку, в государственном обследовании бесплатно. Предложение по телефону пройти обследование за деньги не является частью государственной программы, и Больничная касса не связана со схемой продажи возможности сдать анализ на выявление рака.

Фирмы, которые по телефону предлагают сдать анализы, не могут выдать заслуживающий доверия результат, подчеркнула Больничная касса. В государственном обследовании используются качественные комплекты тестов и учтены все требования по взятию проб.

Больничная касса просит всех, кому поступили такие звонки, сообщить об этом по телефону 669 6630 или по адресу электронной почти info@haigekassa.ee.

Людям, которых ждут на обследование раннего выявления рака толстой кишки, отправляется письмо на адрес, указанный в регистре населения от имени семейного врача, наличие такого письма можно проверить через портал пациентов www.digilugu.ee.

Для участия в обследовании нужно посетить своего семейного врача или медицинскую сестру семейного врача. Во время приема человек получит нужный комплект для теста.

В этом году на обследование ждут застрахованных жителей страны 1955, 1956 и 1957 годов рождения. И мужчин, и женщин.