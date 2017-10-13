В Маарду неизвестные пытались проникнуть в мэрию

По словам председателя Маардуской городской избирательной комиссии Тийу-Анн Калдма, в среду в 20:43 к зданию Маардуской мэрии подъехали два автомобиля - Mercedes-Benz и Volkswagen, которые припарковали таким образом, что их регистрационные номера не попали в камеру видеонаблюдения, передает Rus.ERR.

«Из машин вышли двое мужчин, которые дождались выходящую из здания уборщицу и попытались проникнуть в помещение мэрии», - сообщила она, добавив, что уборщица воспрепятствовала этому и сообщила о произошедшем в городскую избирательную. комиссии.

По мнению мэра Маарду Владимира Архипова, произошедшее может являться провокацией с целью подвергнуть сомнению честность и законность процесса проведения выборов в Маарду. «В здании Маардуской мэрии не работает ни один избирательный участок», - пояснил он.