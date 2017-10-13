В здании Совета ЕС в Брюсселе несколько человек отравились вредными парами

Инцидент произошел в здании "Европа", говорится в сообщении генерального секретаря Совета ЕС на сайте организации, сообщает портал Newsru.com.

"Техническая проблема, повлиявшая на вентиляцию на кухнях здания "Европа", создавшая вредные пары на кухнях, привела к тому, что несколько кухонных работников отравились", - сообщил глава ведомства.

В результате пятеро были госпитализированы, сообщили в экстренных службах. Всего отравление получили 15 человек, сообщает Yahoo News со ссылкой на AFP. "На уровне кухни возникло плохое сочетание химических продуктов. Это привело к появлению паров, из-за которых 15 человек отравились", - рассказал агентству Пьер Мейс, представитель экстренных служб Брюсселя.

"Бельгийские пожарные и медицинские службы были привлечены сегодня для расследования ситуации и эвакуации персонала кухни, который почувствовал себя плохо. В первую очередь руководствуясь принципами безопасности, мы решили, посовещавшись с бельгийскими властями, эвакуировать персонал из здания "Европа" в здание Юстуса Липсиуса в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняется источник проблемы, отметил генсек. В расследовании принимают участие бельгийские службы.

В Совете ЕС заверили, что инцидент не помешает проведению предстоящего заседания Евросовета, которое должно пройти 19-20 октября.