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Фото: удивительная квартира в Пыхья-Таллинне

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ФОТО: KV.EE

Квартира, расположенная в цокольном этаже этого трехподъездного кирпичного дома, выставлена на продажу на портале недвижимости KV.EE.

В подвале дома на Пухангу построена самая настоящая трехкомнатная квартира площадью 75 квадратных метров с отдельным входом.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В помещении есть окна и достаточно светло. Однако чтобы оно казалось еще светлее, интерьер выдержан в пастельных тонах. Официально это - нежилое помещение, и его можно использовать как офис.

Фото: KV.EE

В квартире - кухня, гостиная и две спальни, в одной из которых есть вместительный шкаф-купе. Вход в большую ванную комнату - из спальни, но для гостей имеется отдельный туалет.

Фото: KV.EE

За квартиру хотят получить 80 000 евро. Больше информации находится на портале KV.EE

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