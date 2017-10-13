Фото: удивительная квартира в Пыхья-Таллинне

В подвале дома на Пухангу построена самая настоящая трехкомнатная квартира площадью 75 квадратных метров с отдельным входом.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В помещении есть окна и достаточно светло. Однако чтобы оно казалось еще светлее, интерьер выдержан в пастельных тонах. Официально это - нежилое помещение, и его можно использовать как офис.

Фото: KV.EE

В квартире - кухня, гостиная и две спальни, в одной из которых есть вместительный шкаф-купе. Вход в большую ванную комнату - из спальни, но для гостей имеется отдельный туалет.

Фото: KV.EE

За квартиру хотят получить 80 000 евро. Больше информации находится на портале KV.EE