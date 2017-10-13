Фото: удивительная квартира в Пыхья-Таллинне

Квартира, расположенная в цокольном этаже этого трехподъездного кирпичного дома, выставлена на продажу на портале недвижимости KV.EE.
13 октября 2017 г., 16:30
В подвале дома на Пухангу построена самая настоящая трехкомнатная квартира площадью 75 квадратных метров с отдельным входом.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
В помещении есть окна и достаточно светло. Однако чтобы оно казалось еще светлее, интерьер выдержан в пастельных тонах. Официально это - нежилое помещение, и его можно использовать как офис.
Фото: KV.EE
В квартире - кухня, гостиная и две спальни, в одной из которых есть вместительный шкаф-купе. Вход в большую ванную комнату - из спальни, но для гостей имеется отдельный туалет.
Фото: KV.EE
За квартиру хотят получить 80 000 евро. Больше информации находится на портале KV.EE