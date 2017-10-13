Подробности гибели журналистки на подлодке: датская полиция обнаружила жуткую находку
13 октября 2017 г., 15:35
Водолазы датской полиции нашли в море пилу, которая может иметь отношение к смерти шведской журналистки Ким Валль.
Пилу нашли в месте, в котором во время исчезновения Ким Валль проходила подводная лодка UC3 Nautilus датского изобретателя Петера Мадсена пишет портал Rus.err.ee со ссылкой на The Local.
В настоящее время эксперты ищут подтверждения гипотезы, что пилу использовали для расчленения тела журналистки.
Полиция Копенгагена подтвердила на пресс-конференции, что пилу нашли в среду рядом с маршрутом, по которому 11 августа прошла подлодка Мадсена.