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Подробности гибели журналистки на подлодке: датская полиция обнаружила жуткую находку

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Ким Валль. | ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Водолазы датской полиции нашли в море пилу, которая может иметь отношение к смерти шведской журналистки Ким Валль.

Пилу нашли в месте, в котором во время исчезновения Ким Валль проходила подводная лодка UC3 Nautilus датского изобретателя Петера Мадсена пишет портал Rus.err.ee со ссылкой на The Local.

В настоящее время эксперты ищут подтверждения гипотезы, что пилу использовали для расчленения тела журналистки.

Полиция Копенгагена подтвердила на пресс-конференции, что пилу нашли в среду рядом с маршрутом, по которому 11 августа прошла подлодка Мадсена.

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