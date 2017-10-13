Посмотрите, как рождалась независимость Эстонии

Зрителей ждет парад военных реконструкторов, который пройдет 14 октября, в субботу, в 14.00, а так же военно-историческая реконструкция боя за мызу Кярстна в 1919 году (15 октября, в воскресенье, в 13.00 по адресу: Тасуя пст., 4 у мызы Вильянди.

В мероприятии принимают участие военно-исторические клубы из Эстонии, Латвии, Литвы, России и Белоруссии.

Также у зрителей будет возможность пообщаться с военными историками из разных стран, познакомиться с техникой, униформой и вооружением противоборствующих сторон.

Мероприятие бесплатное!

Эстонская освободительная война - война, в которой в период с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года вооруженные силы провозглашенной Эстонской Республики при участии Северного корпуса, а впоследствии Северо-Западной армии, противостояли Красной Армии. Также в этот вооруженный конфликт входят боевые действия на территории современной Латвии в июне - июле 1919 года, в которых эстонская армия, включавшая сформированную из латышей Северо-Латвийскую бригаду, противостояла подразделениям Прибалтийского «ландесвера» и отрядам Прибалтийского «фрайкора».