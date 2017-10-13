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Готовьтесь! Цены на яйца существенно вырастут

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Яйца. | ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS

Из-за скандала с отравленными голландскими яйцами цены на них выросли, в том числе и в Эстонии. Однако самый существенный рост цен, скорее всего, еще впереди.

«Цены на яйца выросли примерно на 10 процентов», - заявил ERR Владимир Сапожкин, член правления фирмы Dava Foods, выпускающей яйца под маркой Eggo.

«Я могу сказать, что на рынке Германии цены на производственные яйца, которые нужны для приготовления порошка и яичной массы и которые, в свою очередь, используют пекарни и отели, выросли на 85 процентов», - отметил он.

По его словам, в розничной продаже такого роста цен не наблюдалось, но к весне яйца подорожают на 20-30 процентов.

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