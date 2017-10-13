Малазийцы требуют выдать им Рыйваса

О скандале в Куала-Лумпур, в центр которого попал бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас, написали и малазийские СМИ. Читатели в комментариях к публикациям требуют выдать эстонского политика и хвалят эстонцев за честность.
Издание Malaysia Chronicle пишет, что поведение Рыйваса было диким, а эстонские мужчина оставили крайне плохое впечатление, сообщает портал Postimees.ee.
О случившемся пишет и издание Free Malaysia Today, которое отмечает, что в итоге Рыйвас извинился за свое поведение. Издание Malaysia Kini добавляет, что скандал стоил Рыйвасу места вице-спикера парламента.
Читатели в комментариях к статьям призывают пострадавших женщин дать показания, чтобы полиция смогла начать расследование в связи с сексуальными домогательствами.
«Я сомневаюсь, что у делегатов из Эстонии полная неприкосновенность. Если будет собрано достаточно доказательств, что сексуальные домогательства имели мест о, то можно будет потребовать их выдать», - написал один из комментаторов.
При этом комментаторы хвалят эстонцев за то, что они не стали заминать историю, а публично принесли извинения.