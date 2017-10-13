Малазийцы требуют выдать им Рыйваса

Издание Malaysia Chronicle пишет, что поведение Рыйваса было диким, а эстонские мужчина оставили крайне плохое впечатление, сообщает портал Postimees.ee.

О случившемся пишет и издание Free Malaysia Today, которое отмечает, что в итоге Рыйвас извинился за свое поведение. Издание Malaysia Kini добавляет, что скандал стоил Рыйвасу места вице-спикера парламента.

Читатели в комментариях к статьям призывают пострадавших женщин дать показания, чтобы полиция смогла начать расследование в связи с сексуальными домогательствами.

«Я сомневаюсь, что у делегатов из Эстонии полная неприкосновенность. Если будет собрано достаточно доказательств, что сексуальные домогательства имели мест о, то можно будет потребовать их выдать», - написал один из комментаторов.

При этом комментаторы хвалят эстонцев за то, что они не стали заминать историю, а публично принесли извинения.