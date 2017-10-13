Семеро родившихся 1 января футболистов из одной сборной вызвали подозрения

По информации французского издания, в заявке африканской команды семеро из 21 игрока родились 1 января. Год рождения пяти из них - 2000-й, двоих - 2001-й. Если бы пятеро родившихся в 2000 году появились на свет днем раньше, то не смогли бы участвовать в турнире.

Главный тренер команды Луис Вердини попытался опровергнуть домыслы о мошенничестве в сборной. «Там не отмечают юбилеи, поэтому не записывают сразу дату рождения. Люди называют свой возраст, когда приходится брать паспорт. Я работал и со взрослыми спортсменами, некоторые из них даже не знали даты рождения», - заявил он.

На групповом этапе юношеского ЧМ Нигер обыграл КНДР со счетом 1:0 и крупно уступил Испании 0:4. В последнем туре африканская команда сыграет со сборной Бразилии.

7 Nigériens de l'équipe U17 actuellement au Mondial sont nés un 1er janvier https://t.co/zmcbb4od8l — Stéphane Kohler (@Kohlerderien) October 12, 2017

Игроки с переписанными паспортными данными — не редкость в мировом футболе. В 2016 году в занижении возраста обвиняли бывшего нападающего «Милана» Юсуфа Яффу. СМИ писали, что он родился не в 1996-м, а в 1987-м, как указано в паспорте африканского футболиста.