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Фонд EAS вынес решение по Рыйвасу

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Таави Рыйвас. | ФОТО: Liis Treimann

Фонд развития предпринимательства (EAS) не планирует не допускать бывшего премьер-министра Таави Рыйваса к участию в визитах EAS несмотря на его недостойное поведение.

«EAS не считает необходимым принимать дальнейшие санкционирующие решения в связи с этим конкретным инцидентом. Мы уверены, что опубликованные за последние несколько дней новости обладают достаточно дисциплинирующим и напоминающим о ценностях характером», - сказала BNS пресс-секретарь EAS Марианн Судаков.

Таким образом, EAS обойдется с Рыйвасом иначе, чем с мужчиной, который на той же вечеринке, где Рыйвас повел себя непристойным образом, столкнул женщину в бассейн.

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