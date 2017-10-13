Фонд EAS вынес решение по Рыйвасу

Фонд EAS вынес решение по Рыйвасу1
13 октября 2017 г., 17:09
Фонд развития предпринимательства (EAS) не планирует не допускать бывшего премьер-министра Таави Рыйваса к участию в визитах EAS несмотря на его недостойное поведение.
«EAS не считает необходимым принимать дальнейшие санкционирующие решения в связи с этим конкретным инцидентом. Мы уверены, что опубликованные за последние несколько дней новости обладают достаточно дисциплинирующим и напоминающим о ценностях характером», - сказала BNS пресс-секретарь EAS Марианн Судаков.
Таким образом, EAS обойдется с Рыйвасом иначе, чем с мужчиной, который на той же вечеринке, где Рыйвас повел себя непристойным образом, столкнул женщину в бассейн.