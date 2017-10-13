Фотоновость: вандалы вновь атаковали пункт обмена шприцев на улице Ситси

Напомним, что дверь пункта обмена шприцев была залита строительной пеной и разрисована в конце сентября. Ответственность за деяние в социальной сети Facebook взял на себя политический активист Дмитрий Гаевой, который баллотируется в Таллинне на местных выборах.

Для выявления обстоятельства инцидента полиция возбудила дело о проступке. Виновному в акте вандализма грозит денежный штраф в размере до 1200 евро или арест.