Фотоновость: вандалы вновь атаковали пункт обмена шприцев на улице Ситси
13 октября 2017 г., 17:31
Читатель портала Rus.Postimees, прислал в редакцию портала фотографию пункта обмена шприцев, расположенного в помещениях жилого дома на улице Ситси, против открытия которого протестовали местные жители. На фотографии видно, что на двери красной краской нарисован знак Z.
Напомним, что дверь пункта обмена шприцев была залита строительной пеной и разрисована в конце сентября. Ответственность за деяние в социальной сети Facebook взял на себя политический активист Дмитрий Гаевой, который баллотируется в Таллинне на местных выборах.
Для выявления обстоятельства инцидента полиция возбудила дело о проступке. Виновному в акте вандализма грозит денежный штраф в размере до 1200 евро или арест.