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Нужна ваша помощь! В Таллинне пропала 15-летняя девушка

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 15-летней Божены, которая не вернулась во вторник в находящийся в Таллинне приют. У девушки есть знакомые по всей Эстонии и она может находиться вне Таллинна.

Девушка и раньше уходила из дома, но не на столь долгое время. Божена может быть в обществе юноши. Полицейские общались с близкими девушки, работниками приюта, друзьями и проверили места, где она могла находиться. Молодежному полицейскому удалось пообщаться с Боженой с помощью смс, но девушка до сих пор не найдена. Девушка может находиться и за рубежом.

15-летняя Божена. / Politsei- ja piirivalveamet

Божена среднего телосложения, ее рост 165 см, у нее длинные крашеные в черный цвет волосы и карие глаза. Девушка носит очки в темной оправе. В последний раз на ней было пальто черного цвета с меховым воротником, черный свитер и коричневые походные кроссовки.

Просим всех, кто заметит девушку, соответствующую описанию и изображению на фото, сообщить об этом полиции по номеру 112.

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