СМИ: расследование в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

В среду Danske Bank сообщил, что Парижский суд первой инстанции начал следствие по делу о потенциальном отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank в период с 2008 по 2011 год. В сообщении банка имя Магнитского не упоминалось.

Дело Магнитского касается отмывания денег на сумму 230 млн долларов и коррупции, за обнародование которых адвоката и убили.

Бывший работодатель Магнитского Уильям Браудер заявил датской газете, что французское следствие напрямую связано с делом Магнитского. По словам Браудера, Danske Bank — первый банк, в отношении которого официально ведут следствие в связи с делом Магнитского.

По словам Браудера, Эстония сыграла ключевую роль в отмывании денег. «Эстонские счета были в данном случае важными посредниками в международном отмывании денег, которое охватило ЕС, США и Канаду. Эстонские власти определенно должны занять более активную позицию в свете этих событий», - сказал Браудер.

По сообщению Berlingske, французские прокуроры не верят что Danske Bank был только объектом злоупотребления. Согласно обвинению, Danske Bank содействовал сокрытию, инвестированию и переводам полученных преступным путем средств и это делалось организованно.

«Прокуроры, по-видимому, считают, что эстонский филиал Danske Bank не только был осведомлен о преступных действиях, но также активно им содействовал», - сказал газете эксперт по регуляциям в сфере борьбы с отмыванием денег фирмы юридического консалтинга Revisorjura Якоб Деденрот Бернхофт.

Юридический директор банка Флемминг Пристед отказался подробно комментировать этот случай до тех пор, пока продолжается следствие. Он сказал, что действия эстонского филиала стали для банка неожиданностью и что в их отношении в банке также ведется внутреннее расследование.

Приблизительно в тот же период филиалами Danske в Балтии, в том числе в Эстонии, руководил нынешний исполнительный директор банковской группы Томас Борген. «Хотя мы пока не знаем, совершалось ли в данном случае что-либо противозаконное, внушает явное неудовлетворение то, что в Эстонии нам до сих пор плохо получалось избегать использования банка для отмывания денег», - сказал Борген.