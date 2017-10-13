Спортсменки на местных выборах: Глебова, Коваленко, Эмбрих

– Что вы готовы пообещать жителям столицы?

Елена Глебова: Многого не обещаю, говорю только о том, во что сама верю, чем смогу быть реально полезной. Конкретно мне близко направление спорта и молодёжи. Я выступаю за то, чтобы в Таллинне было бы еще больше возможностей для всех жителей для занятий спортом. Чтобы детские кружки были по доступной цене. Чтобы выделялись средства на постройку спортивных и детских площадок, спортцентров. Пропагандирую на своем примере здоровый и активный образ жизни.

Анастасия Коваленко: В центре нашей предвыборной программы – дети. В Таллинне нуждаются в ремонте 80 детских садов, а это почти две трети от общего количества столичных садиков. Главная цель и обещание социал-демократов на этих выборах – привести в порядок все детские сады в течение четырех лет. Это вполне выполнимая задача. Кроме того, питание в детских садах должно быть здоровым и бесплатным. Кстати, идею о бесплатном питании в садиках предложил Райнер Вакра в мае, когда его утвердили кандидатом на пост мэра. Буквально через неделю правящая в столице партия инициировала соответствующий законопроект, чтобы непосредственно перед выборами его принять. Что ж, одно предвыборное обещания у нас уже выполнено! Главное, чтобы бесплатное питание сохранилось и после выборов.

Так как я баллотируюсь в Ласнамяэ, многие мои обещания адресованы жителям этого района. Во-первых, для меня важно, чтобы все жители нашей столицы и всей Эстонии поняли: Ласнамяэ – это никакой не анклав на отшибе Таллинна, где якобы живут какие-то другие люди. Это район с огромным потенциалом, который до сих пор не сумели раскрыть в полной мере. Нужно наконец воплотить в жизнь проект ласнамяэского трамвая, который центристы обещали много лет, но так ничего и не сделали. Кроме того, нужно восстановить работу круглосуточного травмпункта в Ласнамяэ. Есть и задачи поменьше – например, отремонтировать спортивный комплекс на улице Паэ, привести в порядок зелёные зоны и дороги... Вдобавок, есть у меня пункт и для молодёжи – хочу построить большой спортивный квартал у Певческого поля наподобие того, что открылся в Риге.

Ирина Эмбрих: Для меня очень важно, чтобы занятия спортом были доступны людям, независимо от их финансового положения. Для этого необходима поддержка местных самоуправлений. Это не только помощь, оказываемся спортивным школам и клубам, но и различные спортивные площадки на свежем воздухе, столы для настольного тенниса, велосипедные дорожки и т.д. Этими вопросами я и планирую заниматься, если пройду в городское собрание.

– Какие обещания партии или избирательного союза представляются женщинам столь принципиальными, что именно благодаря им они входят в эту конкретную партию?

Елена Глебова: В нашей партии много как среди ведущих политиков, так и новичков, людей, связанных так или иначе со спортом. У нас общее видение, как развивать спорт высших достижений и спорт любительский. Я полностью разделяю основные цели и ценности партии и в других вопросах.