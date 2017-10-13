Галерея: мощные ливни привели к сильным наводнениям

«Такого высоко вода в этом году еще не поднималась. Зимой было мало снега, и поэтому весной уровень воды был низким, мало воды было и пару недель назад, когда был», - отметил он, сообщает Pärnu Postimees.

Так как синоптики прогнозируют, что в ближайшее время дожди не прекратятся, то уровень воды может подняться еще выше.