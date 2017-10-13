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Галерея: мощные ливни привели к сильным наводнениям

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Проливные дожди привели к наводнениям в Соомаа. Местный организатор походов Айвар Руукел отмечает, что уровень воды в реке Рийса, например, составляет 2,3 метра.

«Такого высоко вода в этом году еще не поднималась. Зимой было мало снега, и поэтому весной уровень воды был низким, мало воды было и пару недель назад, когда был», - отметил он, сообщает Pärnu Postimees.

Так как синоптики прогнозируют, что в ближайшее время дожди не прекратятся, то уровень воды может подняться еще выше.

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