Галерея: мощные ливни привели к сильным наводнениям
13 октября 2017 г., 18:26
Проливные дожди привели к наводнениям в Соомаа. Местный организатор походов Айвар Руукел отмечает, что уровень воды в реке Рийса, например, составляет 2,3 метра.
«Такого высоко вода в этом году еще не поднималась. Зимой было мало снега, и поэтому весной уровень воды был низким, мало воды было и пару недель назад, когда был», - отметил он, сообщает Pärnu Postimees.
Так как синоптики прогнозируют, что в ближайшее время дожди не прекратятся, то уровень воды может подняться еще выше.