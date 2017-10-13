На Украине запретили принимать новые российские рубли с видами Крыма

Как сообщается в постановлении правления НБУ, которое вступает в силу с 17 октября, в стране будет запрещено осуществлять валютно-обменные операции с банкнотами и монетами ЦБ РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и любых других объектов, расположенных на оккупированных РФ административно-территориальных единицах Украины, и/или содержащие тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины.

В НБУ пояснили, что запрет касается всех операций, в том числе и обмена валюты. Кроме того, банкам и "Укрпочте" запретили принимать или выплачивать переводы, используя банкноты с изображением Крыма.

В Нацбанке объяснили, что приняли такое решение для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и руководствуясь украинскими законами.

С 12 октября на территории России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Первыми новые купюры получили Москва и регионы, на них изображенные, в частности Крым: на купюре в 200 рублей зеленого цвета изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и музей-заповедник "Херсонес Таврический".