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Оштрафованы пять защитников серебристой ивы с перекрестка Хааберсти

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Танцы защитников серебристой ивы. | ФОТО: Liis Treimann

В рамках дела о сносе белой ивы на строительстве транспортной развязки Хааберсти в Таллинне оштрафованы пять активистов, которые защищали дерево и оказали сопротивление полиции.

«Полицейские возбудили следствие в отношении семи человек. Два дела, в рамках которых люди признали себя виновными, были прекращены из соображений целесообразности», - сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк. Пять лиц оштрафованы по статье уголовного кодекса, размер штрафа не называется.

Акция по защите растущей на перекрестке Хааберсти в Таллинне белой ивы завершилась проведенной 27 июня полицейской операцией, в ходе которой оказавших сопротивление активистов силой заставили уйти от дерева. Дерево спилили под наблюдением полиции.

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