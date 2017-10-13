Оштрафованы пять защитников серебристой ивы с перекрестка Хааберсти
13 октября 2017 г., 18:44
В рамках дела о сносе белой ивы на строительстве транспортной развязки Хааберсти в Таллинне оштрафованы пять активистов, которые защищали дерево и оказали сопротивление полиции.
«Полицейские возбудили следствие в отношении семи человек. Два дела, в рамках которых люди признали себя виновными, были прекращены из соображений целесообразности», - сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк. Пять лиц оштрафованы по статье уголовного кодекса, размер штрафа не называется.
Акция по защите растущей на перекрестке Хааберсти в Таллинне белой ивы завершилась проведенной 27 июня полицейской операцией, в ходе которой оказавших сопротивление активистов силой заставили уйти от дерева. Дерево спилили под наблюдением полиции.