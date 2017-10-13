Смотрите в субботу с комментариями на русском: «Пайде» принимает ведущую борьбу за чемпионство «Левадию»
13 октября 2017 г., 19:25
Портал Rus.Postimees продолжает радовать болельщиков прямыми трансляциями матчей Премиум-лиги с комментарием на русском языке.
В субботу, 14 октября, в рамках 33-го тура чемпионата Эстонии по футболу ведущая борьбу за золотые медали столичная "Левадия" отправится в гости к городской команде "Пайде".
ПРЕДМАТЧЕВЫЕ КОММЕНТАРИИ
Тренер "Пайде" Вячеслав Заховайко: "В очередной раз нас ждет сильный соперник. Дома мы всегда хотим выиграть, поэтому необходимо показать свою лучшую игру".
Тренер "Левадии" Игорь Принс: "На оставшиеся четыре матча у нас четкая задача - одержать победу!".
Смотрите прямую трансляцию матча в 15.55!