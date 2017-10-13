Смотрите в субботу с комментариями на русском: «Пайде» принимает ведущую борьбу за чемпионство «Левадию»

В субботу, 14 октября, в рамках 33-го тура чемпионата Эстонии по футболу ведущая борьбу за золотые медали столичная "Левадия" отправится в гости к городской команде "Пайде".

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Тренер "Пайде" Вячеслав Заховайко: "В очередной раз нас ждет сильный соперник. Дома мы всегда хотим выиграть, поэтому необходимо показать свою лучшую игру".

Тренер "Левадии" Игорь Принс: "На оставшиеся четыре матча у нас четкая задача - одержать победу!".

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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