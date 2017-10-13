Страшное ДТП в Латвии: тело 21-летнего юноши нашли спустя десять часов после происшествия

По невыясненным пока обстоятельствам ночью его автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает портал Rus.TVNET.

Удар был такой силы, что юноша умер на месте. Его тело нашли только в 10 часов утра на следующий день. Получается, что почти 10 часов никто не замечал искореженную машину.

Начато расследование и экспертиза, чтобы выяснить все детали случившегося.