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Страшное ДТП в Латвии: тело 21-летнего юноши нашли спустя десять часов после происшествия

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Иллюстративное фото. | ФОТО: Ringo H.W. Chiu/AP

В среду 11 октября в Латвии в Кегумском крае произошло трагическое ДТП, в результате которой погиб молодой человек.

По невыясненным пока обстоятельствам ночью его автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает портал Rus.TVNET.

Удар был такой силы, что юноша умер на месте. Его тело нашли только в 10 часов утра на следующий день. Получается, что почти 10 часов никто не замечал искореженную машину.

Начато расследование и экспертиза, чтобы выяснить все детали случившегося.

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