Страшное ДТП в Латвии: тело 21-летнего юноши нашли спустя десять часов после происшествия
13 октября 2017 г., 19:28
В среду 11 октября в Латвии в Кегумском крае произошло трагическое ДТП, в результате которой погиб молодой человек.
По невыясненным пока обстоятельствам ночью его автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает портал Rus.TVNET.
Удар был такой силы, что юноша умер на месте. Его тело нашли только в 10 часов утра на следующий день. Получается, что почти 10 часов никто не замечал искореженную машину.
Начато расследование и экспертиза, чтобы выяснить все детали случившегося.