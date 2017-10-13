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В Палдиски полным ходом идет строительство завода по переработке рыбы

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Рыба. Иллюстративное фото. | ФОТО: Urmas Luik / PRNPM

Строительство завода по переработке рыбы в Палдиски вышло на новый этап - уже через несколько дней в рабочих помещениях начнут монтировать технику, а на полную мощность завод заработает через год, передает "Актуальная камера".

Если сегодня большая часть местного улова идет на экспорт в замороженном виде, то уже в скором времени из эстонской рыбы будет производиться мука и масло, сообщает Rus.err.ee.

Завод позволит лучше использовать те рыбные компоненты, которые не подходят для употребления в пищу человеком, но при переработке которых можно получить ценную продукцию для корма животных.

Спрос на нее в мире достаточно высокий, а учитывая, что в среднем примерно 20 процентов улова не идет на продажу, то инвестиции в такое производство помогут эффективнее реализовать эстонскую рыбу.

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