В Палдиски полным ходом идет строительство завода по переработке рыбы

Если сегодня большая часть местного улова идет на экспорт в замороженном виде, то уже в скором времени из эстонской рыбы будет производиться мука и масло, сообщает Rus.err.ee.

Завод позволит лучше использовать те рыбные компоненты, которые не подходят для употребления в пищу человеком, но при переработке которых можно получить ценную продукцию для корма животных.

Спрос на нее в мире достаточно высокий, а учитывая, что в среднем примерно 20 процентов улова не идет на продажу, то инвестиции в такое производство помогут эффективнее реализовать эстонскую рыбу.