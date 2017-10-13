Департамент грозит уголовным делом, если с Горхолла прекратят смывать краску

Член правления PRDS Eesti OU Рене Леэт написал в пятницу в социальных сетях, что фирма прекратит договорные работы, поскольку не получила от культурной комиссии Рийгикогу разрешения сохранить роспись. Пресс-секретарь департамента охраны памятников старины Мадле Липпус сказала BNS, комментируя высказывание Леэта, что департамент будет в таком случае добиваться возбуждения уголовного дела.

«Мы неприятно удивлены, - сказала Липпус. - Мы даем [организатору росписи горхолла Мярту] Сультсу время до конца недели. Но если в понедельник работы по смыванию краски не продолжатся, у нас, скорее всего, не будет иного варианта, кроме как добиваться возбуждения уголовного дела по статье о порче памятника».

«Я расторг договор о смывании посвященной ЭР-100 суперграфики на Таллиннском горхолле, поскольку председатель культурной комиссии Рийгикогу Ааду Муст со своей комиссией ничего не может сделать для коллективного обращения, - написал Леэт в социальных сетях. - Неужели? Более тысячи человек за 85 часов ставят дигитальные подписи за то, чтобы настенную живопись на горхолле завершили и сохранили до тех пор, пока это чудище на берегу моря отремонтируют или что-нибудь с ним сделают, но ничего невозможно сделать».

«Рийгикогу не может достичь соглашения с департаментом охраны памятников старины?! Рийгикогу представляет и защищает интересы народы, департамент охраны памятников старины представляет и защищает здания. Мы вновь займемся сбором дигитальных подписей, но в этот раз будем собирать их 240 часов», - добавил Леэт.

«Нам все равно. Доказано, что Pirados нанесла роспись, она же должна ее удалить. Мы заинтересованы только в том, чтобы работа была сделана качественно и не повредила памятнику. Но нам не важно, кто ее сделает, - сказала Липпус. - Мы немного подождем, дадим Сультсу позаниматься этим делом и в понедельник основательнее займемся этой темой».

Департамент также направит управляющей горхоллу фирме Tallinna Linnahalli AS докладную записку, в которой обяжет ее наряду с организованной Сультсом росписью также удалить со стен здания созданное ранее граффити и выкорчевать растущие в щелях сооружения деревья и кусты.