Купленный в интернете крем для лица привел к кислотным ожогам

23-летняя англичанка Ханна Смит из Уилтшира приобрела в интернете крем, содержащий трихлоруксусную кислоту для глубокого очищения. После нанесения крема женщина почувствовала, что-то разъедает ее лицо. Женщина сразу же обратилась к врачу и худшего, в том числе операции, удалось избежать.

«А это ведь был только стартовый комплект, который должен был быть абсолютно безопасным. Однако через несколько секунд все мое лицо словно полыхало. Я получила серьезные травмы и вынуждена была девять дней не ходить на работу», - отметила она.

Фирма Safety in Beauty», занимающаяся вопросами небезопасной косметики, отмечает, что ха год они получили 27 сообщений о косметике, которая причина клиентам серьезный ущерб.

«Люди думают, что это просто косметика по уходу за лицом, но травмы, которые наносит такая косметика, сравнимы с ожогами от кислоты», - отмечают в организации.