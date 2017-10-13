СМИ: замешанную в скандале с Рыйвасом девушку пытались заставить молчать

"Я бы поинтересовалась у работодателя - каковы его меры защиты, о которых он оповестил своих работников, и как его предприятие развивается и защищает каждого сотрудника? Многие наши предприятия даже не задумываются об этом и считают видимо, что человек, наверное, сам виновен в произошедшем, на жертву вешается ярлык, что она сама виновата", - сказала "Актуальной камере" юрист Эстонского союза женских приютов Мерле Албрант, сообщает портал Rus.err.ee.

По словам психологов, женщины часто умалчивают о подобных случаях. "Если на примере этого человека, говоря простыми словами, его жизнь разрушат, будут уничтожать, обзывать по-разному, то это даст чёткий посыл другим женщинам в обществе - женщины, молчите, терпите и не рассказывайте о таких случаях общественности", - предостерегает Мерле Албрант.