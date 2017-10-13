Российский школьник до смерти забил ногами и палками одноклассницу, которая высмеивала его в классе

Пресс-служба регионального управления СКР сообщает , что 11 октября между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений. "Вести" выяснили, что девочка инициировала травлю, она издевалась над одноклассником, обзывала и высмеивала его.

"Дождавшись, когда девочка направится домой после школы, он подкараулил ее лесополосе, где подверг избиению, нанося удары ногами и деревянными палками в область лица и головы. От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. Подросток, похитив мобильный телефон, с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Искать школьницу начали сразу же, когда стало понятно, что она не вернулась из школы. В поисках приняли участие и учителя, и школьники. Учитель физкультуры обнаружил тело пропавшей в лесополосе. Один из ее одноклассников в разговоре со следователями выдвинул версию, что девочку убили две ее подруги из ревности к парню.

Позднее телефон был обнаружен и изъят, а подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, сопряженное с разбоем" и "Разбой".