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Российский школьник до смерти забил ногами и палками одноклассницу, которая высмеивала его в классе

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Иллюстративный снимок | ФОТО: Scanpix

В воронежском селе Большая Казинка пропала, а затем была найдена убитой 14-летняя школьница. Один из ее одноклассников предположил, что подруги забили девочку из ревности. Как оказалось, таким образом молодой человек пытался отвести подозрения от себя самого, сообщает портал Newsru.com.

Пресс-служба регионального управления СКР сообщает, что 11 октября между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений. "Вести" выяснили, что девочка инициировала травлю, она издевалась над одноклассником, обзывала и высмеивала его.

"Дождавшись, когда девочка направится домой после школы, он подкараулил ее лесополосе, где подверг избиению, нанося удары ногами и деревянными палками в область лица и головы. От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. Подросток, похитив мобильный телефон, с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Искать школьницу начали сразу же, когда стало понятно, что она не вернулась из школы. В поисках приняли участие и учителя, и школьники. Учитель физкультуры обнаружил тело пропавшей в лесополосе. Один из ее одноклассников в разговоре со следователями выдвинул версию, что девочку убили две ее подруги из ревности к парню.

Позднее телефон был обнаружен и изъят, а подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, сопряженное с разбоем" и "Разбой".

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