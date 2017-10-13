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СМИ: полицейские искали наркотики в автобусе, следовавшем из Петербурга в Таллинн

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Автобус Ecolines. | ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Пассажирский автобус сообщением Петербург – Таллинн подвергся усиленному досмотру на российско-эстонской границе. Поводом послужила информация о транспортировке наркотиков.

Как стало известно «Фонтанке», выехавший из Петербурга в десять утра 13 октября автобус перевозчика Ecolines прибыл через три часа на границу в Ивангород. Водителю дали указание остановиться для таможенного  досмотра. В салон вошли полицейские, сообщает портал Фонтанка.ru.

По словам пассажиров, которые связались с редакцией, они четко слышали словосочетание «наркотические вещества».

Простой составил около шести часов. В восьмом часу вечера автобус отпустили, он пересек границу.

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