СМИ: полицейские искали наркотики в автобусе, следовавшем из Петербурга в Таллинн
13 октября 2017 г., 22:10
Пассажирский автобус сообщением Петербург – Таллинн подвергся усиленному досмотру на российско-эстонской границе. Поводом послужила информация о транспортировке наркотиков.
Как стало известно «Фонтанке», выехавший из Петербурга в десять утра 13 октября автобус перевозчика Ecolines прибыл через три часа на границу в Ивангород. Водителю дали указание остановиться для таможенного досмотра. В салон вошли полицейские, сообщает портал Фонтанка.ru.
По словам пассажиров, которые связались с редакцией, они четко слышали словосочетание «наркотические вещества».
Простой составил около шести часов. В восьмом часу вечера автобус отпустили, он пересек границу.