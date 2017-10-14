Вне дома: в новом индийском ресторане Mint Leaf начали борьбу с осенней депрессией населения. Большая галерея

Внешне в ресторане все осталось прежним: люстры, зеленые и серые кресла, зеркала, даже фотографии венецианских лодочных причалов. Изменилась суть: теперь это ресторан пенджабской кухни и бар, специализирующийся на коктейлях и редких сортах джина.

Владеет заведением респектабельный индиец по имени Дал. На кухне - тоже индийские повара. Специи Дал привозит из Англии: так как Индия много лет была колонией Великобритании, в туманном Альбионе знают и любят индийскую кухню и индийские приправы. Да и с точки зрения логистики проще: зачем везти из Индии то, что имеется в наличии значительно ближе?

В этот вечер Mint Leaf пригласил в гости эстонских журналистов и фуд-блогеров. Нас провели даже на кухню, что, по словам владельца, является показателем огромного уважения: туда даже официантам вход запрещен, а готовые блюда спускаются вниз на специальном лифте. На кухне смуглые парни в белых колпаках жарят мясо в глубоком раскаленном тандуре и создают знаменитые индийские соусы. Для приготовления масалы на сливочном масле томят лук и чеснок, а затем добавляют специи: тут и корица, и кардамон с кориандром, чили, имбирь, зелень кинзы, тмин, гвоздика, шафран и много чего еще. Остро в меру, зато ароматно и очень по-индийски, как мы это себе представляли.

А баре целая стена уставлена бутылками, но среди них выделяются редкие сорта джина. Говорят, выбор этой можжевеловой водки здесь самый большой в Таллинне. Легкий освежающий коктейль вполне себе хорошо сочетается с пряной едой, которую мы с удовольствием попробовали. Особенно понравились креветки, запеченные в тандуре и поданные в изумительно вкусном соусе.

В общем, когда вас одолеет осенняя хандра или, не дай Бог, нападет зловредная простуда, попробуйте полечиться вкусной индийской едой. Должно помочь.

Осталось провести еще один эксперимент: заглянуть в Mint Leaf совершенно неожиданно!