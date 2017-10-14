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Генсек НАТО предостерег США от войны с КНДР

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. | ФОТО: FRANCOIS LENOIR/REUTERS

Военный конфликт с Северной Кореей будет иметь опустошительные последствия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс предостерег мир от войны с Северной Кореей. "Военный конфликт с КНДР будет иметь опустошительные последствия", - заявил в пятницу, 13 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в штаб-квартире организации в Брюсселе, пишет DW.com.

Столтенберг добавил, что у США есть право на самооборону и на защиту своих союзников, однако "никто в мире не желает решать вопрос с КНДР военным путем". Он выступил за поиск дипломатического решения.

11 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "обладающая невиданной силой армия КНДР не оставит безнаказанной Америку". А в сентябре, выступая в ООН, президент США Дональд Трамп пообещал "полностью уничтожить Северную Корею", если она будет угрожать США.

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