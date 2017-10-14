Странное судебное разбирательство: волости не разрешили переименовать улицу

Таллиннский окружной суд также признал ничтожным решение волостного собрания Кадрина о переименовании части улицы Техника, пишет Virumaa Teataja.
Волость хотела переименовать часть улицы Техника в Сауна.
На самом деле окружной суд оставил в силе решение Таллиннского административного суда, который, в свою очередь, оставил в силе решение Совета по географическим названиям Эстонии. По этой причине решение волостного собрания Кадина о переименовании улицы было признано ничтожным.
В то же время суд не удовлетворил заявление Марко Тейва и Харальда Рахупыльда не принимать к рассмотрению апелляцию волости Кадрина.
Окружой суд постановил, что волость Кадрина должна выплатить Марко Тейва процессуальные расходы в размере 802 евро. Остальным участникам судебного процесса придется возмещать судебные издержки из собственного кармана.
Решение суда второй инстанции можно оспорить в Госуде в течение 30 дней.