Странное судебное разбирательство: волости не разрешили переименовать улицу

Волость хотела переименовать часть улицы Техника в Сауна.

На самом деле окружной суд оставил в силе решение Таллиннского административного суда, который, в свою очередь, оставил в силе решение Совета по географическим названиям Эстонии. По этой причине решение волостного собрания Кадина о переименовании улицы было признано ничтожным.

В то же время суд не удовлетворил заявление Марко Тейва и Харальда Рахупыльда не принимать к рассмотрению апелляцию волости Кадрина.

Окружой суд постановил, что волость Кадрина должна выплатить Марко Тейва процессуальные расходы в размере 802 евро. Остальным участникам судебного процесса придется возмещать судебные издержки из собственного кармана.

Решение суда второй инстанции можно оспорить в Госуде в течение 30 дней.