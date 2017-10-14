Япония стала чаще поднимать истребители для сопровождения самолетов РФ

В Объединенном комитете начальников штабов сил самообороны отметили, что главным образом военные фиксировали российские самолеты-разведчики. Их маршруты пролегали в Японском море, в районе северного острова Хоккайдо и вдоль северо-восточного побережья острова Хонсю.

Военные при этом добавили, что нарушений воздушного пространства Японии российскими самолетами не происходило ни разу, пишет Newsru.com.

В 2016 финансовом году (с 1 апреля 2016-го по 31 марта 2017-го) истребители японских сил самообороны осуществили рекордное число вылетов на перехват иностранных самолетов - 1168. Более 850 из них было сделано в связи с приближением авиации Китая к границам Японии, 301 - для сопровождения российских самолетов.

Отметим, что в конце августа российские ядерные стратегические бомбардировщики "Ту-95-МС" пролетели над нейтральными водами вокруг Корейского полуострова в сопровождении истребителей "Су-35С" и самолета дальнего обнаружения и управления "А-50" во время совместных учений, которые проводят Соединенные Штаты и Южная Корея. Полет включал сбор разведданных.

Япония и Южная Корея вынуждены были поднять самолеты, чтобы сопровождать бомбардировщики из России.