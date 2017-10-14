Как уборка в доме чудесным образом изменит вашу жизнь

После многих лет практики японский специалист по организации пространства разработала свой собственный метод. Суть проста, а вот применить его бывает невероятно трудно, ведь люди ни за что не желают расставаться с собственными вещами.

Итак, две ключевые установки метода Мари Кондо сводятся к тому, что держать дома следует только те вещи, которые наполняют сердце радостью. А в процессе уборки нужно работать не с комнатами, а с категориями вещей.

Кондо довольно часто использует фразу «искриться радостью», говоря о дорогих сердцу вещах. Суммируя сказанное, можно сделать такой вывод: если вы не любите вещь, избавьтесь от нее. Трудность заключается в том, чтобы различить понятия «счастье» и «привязанность». В своей книге Кондо предлагает довольно жесткий способ, помогающий это сделать.

«Возьмите вещь в руки, пощупайте ее и постарайтесь ощутить, есть ли в ней радость», — пишет Кондо.

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