Газон на трамвайных путях, как магнит, притягивает машины

Ранним утром прошлого воскресенья водитель трамвая обнаружил, что неподалеку от остановки «Сальме» на улице Копли посреди трамвайных путей стоит автомобиль BMW, который увяз в мягкой земле. В тот раз полиция вызвала эвакуатор, который и убрал транспортное средство с путей.

В четверг вечером трамвайное движение на улице Копли в очередной раз встало из-за застрявшего в земле автомобиля. В этот раз на помощь незадачливому водителю пришла другая машина, которая вытащила автомобиль из земляной ловушки. Председатель правления Tallinna Linnatranspordi (TLT) AS Энно Тамм отметил, что он сильно возмущен происходящим. «Я не припомню, чтобы подобные инциденты происходили до начала реконструкции трамвайных путей, - сказал Тамм. – Теперь же привели все в порядок, а машины регулярно лезут на газон».

Тамм пообещал обратиться в полицию, чтобы положить этому конец. Также он отметил, что установить какое-либо ограждение не представляется возможным.

По словам заместителя руководителя отдела по обслуживанию трамваем TLT Александра Мартыненко, очередная машина застряла на трамвайных путях у дома номер 28 по улице Копли. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в четверг около 21.33. Движение было восстановлено в 21.52.

Второе место, где водители нередко заезжают на газон, скрывающий трамвайные пути, находится на улице Копли – неподалеку от улицы Эрика и трамвайной остановки «Ангерья». Скорее всего, здесь речь идет не о водителях-хулиганах, а о не самой лучшей организации движения. По словам одного из местных жителей, он неоднократно видел, как поворачивающие налево с улицы Ристику на улицу Копли водители по ошибке оказываются на трамвайных путях. На самом перекрестке вокруг трамвайных путей положен асфальт, а чуть дальше уже начинается газон.

«До ремонта машины могли поворачивать в том месте, где сейчас проходят трамвайные пути, - сказал местный житель. – Лишь один небольшой знак указывает, что нужно держаться левее. Люди едут по привычке и оказываются на трамвайных путях».

Если посмотреть на изображения в Google StreetView, сделанные в 2014 году, можно заметить, что новые трамвайные пути находятся там, где раньше была проезжая часть.

Как Тамм, так и Мартыненко считают, что установка дополнительных дорожных знаков должна помочь в организации движения на перекрестке улиц Копли, Эрика и Ристику. «Скорее всего, с этим вопросом мы обратимся в Транспортный департамент, - отметил Тамм. – В то же время не совсем понятно, какие проблемы могут возникать у остановки «Сальме», поскольку там с организацией движения все ясно».

Реконструкция трамвайных путей продолжалась два года. На некоторых отрезках вокруг трамвайных путей положили газон, не асфальт.

Некоторые работы завершились в конце августа, а какие-то – в сентябре. А из-за постоянных осадков почва размокла, что и приводит к застреванию автомобилей, оказавшихся на трамвайных рельсах.