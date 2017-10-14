В Ида-Вирумаа проходит Неделя культуры Северных стран

В календарь недели внесено почти 30 мероприятий, в том числе концерты выдающихся джаз-гитаристов из Швеции, открытая студия норвежских художников, совместная выставка фотографов из Северных и Балтийских стран, а также современные североевропейские фильмы, спортивный день, открытые лекции и семинары на тему образования.

Как сообщил представивший программу организатор Недели культуры Северных стран Евгений Тимощук, в субботу, 14 октября, в джаз-клубе города Силламяэ выступит уникальный дуэт финского барабанщика Мика Каллио и танцовщицы Сату Риннетмяки.

Мероприятия открыты для всех желающих. Вход на большинство мероприятий Недели культуры Северных стран бесплатный.

Организованные в рамках Недели культуры выставки останутся открытыми до конца октября.

Неделя культуры Северных стран проводится по инициативе эстонского представительства Совета министров стран Северной Европы и при сотрудничестве с хорошими партнерами: Посольства стран Северной Европы в Эстонии, Институт Финляндии, Северный дом на Аландских островах, Нарвский колледж ТУ, «Таллиннский фотомесяц», Нарвский джаз-клуб, Силламяэский джаз-клуб, Нарвская резидентура художников Эстонской художественной академии, VitaTiim, Vestifex, Вильяндиский фестиваль гитарной музыки, Нарвский кинотеатр Apollo, кинотеатр Amadeus Йыхвиского концертного дома, Narva Gate OÜ.