Российская академия естественных наук наградила медалью Марта Лаара

"Несмотря на трудности переходного периода, осмелились совершить поворот, которым заложили прочные основы дальнейшего развития. Многие народы колебались и избрали на тот момент путь наименьшего сопротивления, и поэтому не смогли так быстро продвинуться. Разумеется, реформы были болезненными, но они принесли Эстонии успех", - сказал Лаар, принимая награду.

Леонтьевская награда учреждена в память российско-американского экономиста лауреата Нобелевской премии Василия Леонтьева, в юности покинувшего Россию в связи с несогласием с коммунистическим режимом. В 1991 году был создан Леонтьевский центр для оказания консультационно-методической помощи региональным и местным властям в разработке программ социально-экономического развития и эффективных механизмов стратегического управления. В настоящее время Леонтьевский центр функционирует как независимая исследовательская и консалтинговая организация.

Ранее медали Leontief удостаивались, например, польский ученый-экономист и бывший министр финансов Лешек Бальцерович, бывший вице-премьер Словакии и министр финансов Иван Миклош, американский ученый-экономист Джеффри Сачс, бывший президент Чехии Вацлав Клаус и шведский ученый-экономист Андерс Ослунг.