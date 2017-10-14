Как фотографии недвижимости вводят в заблуждение покупателей

Дело в том, что интерьеры снимают широкоугольным объективом, который делает помещение шире и просторнее, чем оно есть на самом деле. Но иногда по неизвестным причинам в ход пускают и такой объектив, как «рыбий глаз», а он закругляет и искажает пространство.

Фото: KV.EE

Эта квартира в Таллинне имеет площадь 34 м2, но комната кажется значительно больше. Санузел тоже претерпел пространственные изменения:

Фото: KV.EE

В реальности потолок явно прямой, а не куполообразный. Да и душевая кабина тоже не выгнутая. Автор фото, желая показать квартиру в полном объеме, выкладывает вот такой кадр:

Фото: KV.EE

Какого размера на самом деле коридорчик, ведущий к входной двери? Одним словом, совсем не исключено, что согласившись на просмотр этой квартиры, вы будете разочарованы.