Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Исследование: большинство русскоязычных избирателей по-прежнему поддерживает центристов

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Логотип Центристской партии. | ФОТО: Eero Vabamägi

Как свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу ERR, Центристскую партию поддерживает 29% избирателей.

На втором месте таблицы рейтинга партий - оппозиционная партия Реформ – у нее 25% поддержки, на третьем месте – Консервативная народная партия – 13%, на четвертом - с десятью процентами – Социал-демократическая партия, а пятую строчку таблицы занимает IRL – у нее 7%.

Пятипроцентный барьер не смогла преодолеть ни партия Зеленые Эстонии, которую поддержали в октябре 4% опрошенных, ни Свободная партия – ее популярность в октябре составила всего 3%.

Согласно исследованию, 75% русскоязычных избирателей по-прежнему поддерживают Центристскую партию.

Наверх