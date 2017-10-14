Исследование: большинство русскоязычных избирателей по-прежнему поддерживает центристов

На втором месте таблицы рейтинга партий - оппозиционная партия Реформ – у нее 25% поддержки, на третьем месте – Консервативная народная партия – 13%, на четвертом - с десятью процентами – Социал-демократическая партия, а пятую строчку таблицы занимает IRL – у нее 7%.

Пятипроцентный барьер не смогла преодолеть ни партия Зеленые Эстонии, которую поддержали в октябре 4% опрошенных, ни Свободная партия – ее популярность в октябре составила всего 3%.

Согласно исследованию, 75% русскоязычных избирателей по-прежнему поддерживают Центристскую партию.