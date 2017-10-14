Тимошенко намерена баллотироваться в президенты Украины

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко будет бороться за пост главы государства. "Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", - заявила политик вечером в пятницу, 13 октября, в эфире телеканала NewsOne.

Тимошенко отметила, что ранее уже неоднократно "доверяла лидерам страны в том числе и свой голос для управления страной", поддержав кандидатуру Виктора Ющенко на президентский пост и Арсения Яценюка - на премьерский. "Я больше свой голос, голос своей команды, людей, которые нам доверяют, никому не передоверю", - подчеркнула она.

Тимошенко обвиняет Порошенко в коррупции

Вместе с тем Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в коррупции. По ее словам, глава государства "отмывает огромные деньги из бюджета на фиктивные контракты для обеспечения армии".

"Все знают, что пятимиллиардные контракты не подписываются ни министром обороны, ни его заместителем, ни тем более каким-то руководителем департамента Минобороны. Точно все политики знают, кто подписывает контракты на 5 млрд. И это - президент Украины", - прокомментировала Тимошенко задержание Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) замминистра обороны Игоря Павловского и директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича, которых подозревают в причастности к растрате почти 150 миллионов гривен государственных средств при закупке топлива для оборонного ведомства.

Назвав Порошенко главным выгодополучателем от происходящего в стране, Тимошенко выразила уверенность, что война на востоке Украины закончится только тогда, когда он покинет пост президента.