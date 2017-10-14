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Некоторые жители Мустамяэ останутся без горячей воды и отопления

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Ремонт теплотрассы. Иллюстративное фото. | ФОТО: Евгений Капов

В связи с аварийными работами на теплотрассе жители двенадцати многоквартирных домов в столичном районе Мустамяэ останутся без горячей воды и отопления с вечера субботы до утра воскресенья, 15 октября, сообщила пресс-служба энергетического концерна Utilitas.

В сообщении отмечается, что в субботу, 14 октября, в Мустамяэ будут производиться работы по ремонту трасс теплоснабжения. Работы начнутся в 21:00 в субботу и завершатся не позднее 09:00 следующего дня, пишет rus.err.ee.

Во время работ будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение в домах с нечетными номерами 3-13 по улице Сяэсе, доме номер 104А по улице Таммсааре и домах номер 139, 141, 151 и 153 по улице Мустамяэ-теэ.

Работы не повлекут за собой ограничений для дорожного движения.

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