Опасный супервулкан оказался способен просыпаться быстрее, чем считалось ранее

Анализ минералов в окаменелой золе показал, что во время предыдущих извержений изменения температуры происходили гораздо быстрее, чем считалось ранее, передает New York Times.

Мощное извержение произошло примерно 630 000 лет назад. В результате появилась Йеллоустонская кальдера — чаша шириной около 64 км, которая охватывает большую часть нацпарка, пишет "Моя Планета".

Исследователи из Университета штата Аризона проанализировали следы того катаклизма. Они выяснили, что супервулкан проснулся после того, как два потока свежей магмы хлынули в резервуар под кальдерой. После этого, по мнению ученых, понадобились десятилетия, чтобы вулкан подошел к точке извержения — ранее считалось, что эти процессы занимали века.

«Шокирует то, как мало времени требуется для перехода вулканической системы от спокойного состояния к извержению», — рассказала Ханна Шамлоо, соавтор исследования.

Как рассказывала «Моя Планета», Йеллоустоун — один из 20 супервулканов по всему миру, извержение которого может высвободить такое количество магмы и пепла, что на Земле воцарится холод и мрак на многие годы. Человечество разрабатывает план противодействия этой угрозе.