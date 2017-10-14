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С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

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Покупки в одно касание становятся реальностью. | ФОТО: Juss Saska

С понедельника лимит бесконтактных банковских карт в Эстонии повышается с прежних 10 до 25 евро за одну покупку.

"Это означает, что с 16 октября за покупку стоимостью до 25 евро можно платить в одно касание без Необходимости вставлять карту в терминал и набора PIN-кода", - сообщил в пресс-релизе руководитель рабочей группы карт Банковского союза Эстонии Меэлис Нурк.

Бесконтактные карты составляют в Эстонии 15 процентов всех банковских карт. По прогнозу банков, к концу 2017 года примерно 80 процентов всех платежных терминалов будут обладать возможность обслуживания бесконтактных карт, а к 2020 году такими будут все платежные терминалы.

По данным банковского союза, 75 процентов покупок в магазинах Эстонии производятся на сумму ниже лимита в 25 евро.

Бесконтактные карты выдают в Эстонии банки Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Coop Pank и Luminor.

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