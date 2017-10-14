Россия будет ждать изменения регламента ПАСЕ до возвращения к полноценной работе

Россия будет ждать изменения регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), прежде чем возвратиться к полноценной работе в этой организации, заявил в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин. Российскую делегацию лишили права голоса после присоединения Крыма, а РФ в ответ перестала платить взносы.
Ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявляла, что Россия будет игнорировать решения Евросуда, пока ей не вернут право голоса.
Володин утверждает, что большинство членов Парламентской ассамблеи позицию России поддерживают: "Сегодня мы видим лишь одно: что все национальные парламенты в большинстве своем - точно, может быть за исключением Украины и ряда прибалтийских стран, - разделяют позицию, что права национальных делегаций не должны быть ущемлены".
"Мы дверью не хлопаем. Просто мы свою позицию заявили, перестали платить взносы и высказали мнение по вопросу, связанному с формированием структур, производных от ПАСЕ, - это ЕСПЧ, это институт комиссара по правам человека и других", - указал он.
Вернуться к работе в ПАСЕ для России станет возможным, когда там проявят интерес к обсуждению и изменят нормы регламента, чтобы исключить ограничение прав национальных делегаций, подчеркнул Володин.
Как передает "Интерфакс", спикер Госдумы полагает, что здесь многое зависит от самих делегаций - "как это уже дальше будет транслировано национальными парламентами через своих представителей в Парламентскую ассамблею".
Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, вскоре после присоединения Крыма, которое на Западе считают аннексией украинского полуострова. Помимо этого, российские представители не могут состоять в руководящих органах ассамблеи и принимать участие в миссиях наблюдателей на выборах.