Удиравший от пьяного водителя: на лесных дорожках мы разогнались до 120 км/ч

Злополучным вечером Хейки направлялся со спутницей из Колга-Яани в Вильянди в кинотеатр. «Вместо 3D-фильма, я сам стал участником фильма под названием реальная жизнь», - вспоминает он.

Когда Хейки проезжал район болот Парика, его автомобиль обогнала другая машина. Сначала он не обратил на это внимание, а вскоре тот же самый автомобиль был замечен на автобусной остановке с включенными огнями аварийной остановки. «Далеко уехал», - подумал тогда Хейки.

Через какое-то время тот же автомобиль снова пролетел мимо Хейки и сбавил скорость. Хейки его объехал и продолжил путь. Странный автомобиль в очередной раз оказался впереди него и стал блокировать дорогу, не позволяя проехать.

Хейки сначала думал выйти из машины и пообщаться со странным водителем, но когда он увидел, что в его сторону движется нетрезвый человек, решил, что будет лучше уехать, поскольку он не горел желанием выяснять отношения в сумерках посреди лесных дорог.

Хейки начал сдавать назад, чтобы развернуться. Когда он уже начал двигаться в сторону Колга-Яани, то увидел, что преследователь не собирается от него отставать.

В то же время Хейки пытался понять, зачем кому-то за ним гоняться. Он припомнил, что при выезде из Колга-Яани он забыл переключить дальний свет на ближний, когда ему навстречу ехала машина. Также он решил, что необходимо позвонить в полицию, но по его словам, уровень адреналина в крови зашкаливал, поэтому он не мог вспомнить номер экстренной помощи.

Сидевшая на пассажирском сиденье спутница связалась с Центром тревоги и описала всю ситуацию.

В это самое время Хейки, у которого за плечами пять лет водительского стажа, двигался по проселочным дорогам в сторону Колга-Яани со скорость 120 км/ч, но преследователь дышал ему в спину. «Я сбавлял скорость в поворотах, потому что можно было с легкостью врезаться в дерево», - отметил он.

Хейки решил вернуться в безопасное место, то есть в Колга-Яани, где ему могли помочь друзья. Когда он забежал в дом, то через какое-то время во дворе появилась машина преследователя. «Он вышел из нее и крикнул что-то про то, что я, похоже, считаю себя крутым, раз могу ездить с дальним светом», - припоминает он. В дом он зайти не решался, так как перед входом лаяла собака друзей.

Затем преследователь уехал, но через какое-то время снова вернулся. Тогда друг Хейки и успел записать регистрационный номер машины и ее марку. Информацию передали полиции. При проверке выяснилось, что машина была снята с учета, а также у нее отсутствовала страховка и техосмотр. Затем преследователь снова уехал.

Через какое-то время подпадавший под описание автомобиль полиция задержала на автозаправке в Лейе. Пьяного водителя доставили в арестный дом. За вождение в нетрезвом виде его ожидает наказание. В полиции отметили, что если Хейки подаст заявление, то водителю придется отвечать и за слежку.

Сам Хейки говорит, что обязательно напишет заявление. «Я не могу это так оставить. Он подвергал мою жизнь опасности, когда на скорости в 120 км/ч поравнялся со мной и, возможно, хотел в меня врезаться, - сказал он. – Все это напоминало сцену из боевика. Вот только в реальной жизни ошибке нет места».