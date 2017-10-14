Смотрите, как покупка только одной вещи изменила комнату до неузнаваемости
14 октября 2017 г., 15:00
Одна американка решила, что старый ковер в ее гостиной уже давно вышел из моды и портит вид комнаты. Тогда она решила купить новый ковер. Простую историю рассказывает Kodu со ссылкой на popsugar.com. Давайте посмотрим, что получилось.
Наша героиня очень боялась покупать ковер по интернету, так на картинке - это одно, а походить по ковру и пошупать его - совсем другое. В результате она отправилась на блошиный рынок и приобрела там ковер, который преобразил ее гостиную, придав ей не только цвет, но и характер.
Гостиная со старым ковром:
Комната со старым ковром. Фото: Tara Block/popsugar.com
Гостиная после покупки нового ковра:
Фото: Tara Block/popsugar.com