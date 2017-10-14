Смотрите, как покупка только одной вещи изменила комнату до неузнаваемости

Наша героиня очень боялась покупать ковер по интернету, так на картинке - это одно, а походить по ковру и пошупать его - совсем другое. В результате она отправилась на блошиный рынок и приобрела там ковер, который преобразил ее гостиную, придав ей не только цвет, но и характер.

Гостиная со старым ковром:

Комната со старым ковром. Фото: Tara Block/popsugar.com

Гостиная после покупки нового ковра: