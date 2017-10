СМИ: самолет упал в море сразу после вылета из Кот-д’Ивуара

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на очевидцев происшествия, самолет упал в воду практически сразу после того как взлетел.

По данным СМИ, самолет мог перевозить груз для армии Франции. Позже его обломки вынесло на берег.

В настоящее время местные экстренный службы пытаются выяснить причины авиакатастрофы.

Aircraft crashes into sea off Ivory Coast shortly after taking off from Abidjan in a storm - witnesses https://t.co/r6o0FDvUTe