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СМИ: самолет упал в море сразу после вылета из Кот-д’Ивуара

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ФОТО: Twitter.com
Авиалайнер, взлетевший в аэропорту африканского города Абиджан, рухнул в море неподалеку от побережья Кот-д’Ивуара, пишет Postimees.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на очевидцев происшествия, самолет упал в воду практически сразу после того как взлетел.

По данным СМИ, самолет мог перевозить груз для армии Франции. Позже его обломки вынесло на берег.

В настоящее время местные экстренный службы пытаются выяснить причины авиакатастрофы.

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