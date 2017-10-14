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Что он там делал? Первый украинский суперкар Himera был замечен в Латвии

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ФОТО: скриншот

Первый украинский суперкар под названием Himera Q сфотографировали 12 октября на латвийской автозаправке в Кекаве.

Как этот автомобиль там оказался, остается только гадать. Цена автомобиля составляет около 700 000 евро, сообщает портал Rus.TVNET.

Через Кекаву проходит автомагистраль A7 от Риги до Гренцтале на границе Литвы, являющаяся частью Европейского маршрута E67. Литва граничит с Польшей. В этой связи возникло предположение, что суперкар может в дальнейшем направляться в Испанию, где его собираются производить серийно.

Прототип Himera Q был представлен в Киеве в июне. Первую серийную версию обещали показать уже этой осенью. Планируется, что суперкар будет доступен как с бензиновым двигателем от Audi R8 по цене 500 тысяч евро, так и в электрической версии за 700 тысяч евро.

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