В России стали выдавать ипотечные кредиты под один процент

Разницу со средней рыночной ставкой банкам компенсирует бюджет округа. До 1 октября в НАО действовала льготная ипотека под 5 процентов, сейчас она снизилась до 1 процента, но условия остались прежними.

Дом, в котором покупается квартира, должен быть кирпичным или монолитно-бетонным, не старше 25 лет.

«Изначально проект рассчитан на молодые семьи, где оба супруга работают, но при этом им тяжело платить по 40−50 тысяч рублей ежемесячно, особенно если в семье есть дети, — сказал губернатор НАО Игорь Кошин. — Государство помогает с выплатой процентов, поэтому покупка собственного жилья обойдется практически в ту же сумму, что и аренда жилплощади».

Власти региона рассчитывают, что количество участников программы составит около 100 человек ежегодно. Планируемый объем финансирования составит 30−40 миллионов рублей.