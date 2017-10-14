В заливе Мууга обнаружена лодка с двумя мертвыми финнами (фото)

По словам руководителя центра морской охраны Департамента полиции и погранохраны Ивара Треффнера, обстоятельства произошедшего еще выясняются. Информация, которой правоохранительные органы располагают сейчас, указывает на несчастный случай.

Моторная лодка, на которой обнаружены тела мужчин. / Politsei- ja piirivalveamet

«На телах мужчин, обнаруженных в рубке, отсутствуют следы насилия, но мы признаки отравления угарным газом – все рубка в момент обнаружения мужчин была полна газа» - отметил он.

Центр морской охраны получил около 10 часов утра сообщение от Департамента водных путей, что катер заметил в заливе Мууга моторную лодку, у которой горели огни. На сигналы катера лодка не реагировала.

Пограничники таллиннского кордона отправились к лодке в 10.14. При этом в 10.22 лодку на расстоянии примерно двух километров от порта Леппнеэме обнаружила команда спасателей-волонтеров из Прангли.

Лодку отбуксировали в порт. / Politsei

Спасатели-волонтеры передали, что в почти десятиметровой лодке находятся двое мужчин без признаков жизни. Они попытались реанимировать мужчин 1993 и 1986 года рождения, но попытки не увенчались успехом. В 10.51 лодка была доставлена в порт Леппнеэме, где ее уже ждала скорая помощь и полиция.

Врачи скорой констатировали факт смерти двух мужчин и отправили их тела на вскрытие. Моторная лодка зарегистрирована в Финляндии.